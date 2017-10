Liverpool en Manchester United scoren niet in matige Engelse klassieker

Door de remise nestelde het nog ongeslagen Manchester United zich met twintig punten wel weer even aan kop. Stadgenoot City heeft één punt minder en speelt later op zaterdag nog tegen Stoke City.

Liverpool schoot weinig op met het punt en bleef steken in de subtop. De 'Reds' van Jürgen Klopp verzamelden dertien punten uit de eerste acht Premier League-wedstrijden.

Bij de thuisploeg stond Georginio Wijnaldum negentig minuten op het middenveld. Collega-international Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank zitten naast zijn manager José Mourinho.

Voorafgaand aan de kraker werd clubicoon Kenny Dalglish geëerd op Anfield. De 66-jarige Schot, die als speler en manager in totaal twintig jaar onder contract stond bij Liverpool, kreeg een tribune naar zich vernoemd.

Volley

Onder toeziend oog van Dalglish had Liverpool voor rust weliswaar het betere van het spel, maar werd dat overwicht niet omgezet in doelpunten. Joe Gomez en Mohamed Salah hadden het vizier niet op scherp staan, maar dat gold aan de andere kant ook voor Romelu Lukaku.

United had ook na de hervatting weinig in te brengen in Liverpool, al leidde dat nauwelijks tot grote kansen. Emre Can was er met een lastige volley dichtbij, maar verder werden David De Gea en diens collegadoelman Simon Mignolet maar zelden aan het werk gezet.

Zo moest Liverpool zich na negentig minuten tevredenstellen met een gelijkspel, het veldoverwicht ten spijt. De 'Red Devils', die de boel vooral dicht probeerden te houden, koesterden het punt op Anfield.

