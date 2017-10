City alleen aan kop na monsterzege op Stoke, Palace verrast Chelsea

Chelsea werd op Selhurst Park verrast door Crystal Palace, dat in de eerste zeven competitiewedstrijden van het seizoen nog niet tot scoren wist te komen. In eigen huis lukte dat de ploeg van Roy Hodgson zelfs twee keer: 2-1.

City leek al snel af te stevenen op een monsterzege tegen Stoke City. Gabriel Jesus, Raheem Sterling en David Silva zorgden in het eerste half uur al voor een 3-0 voorsprong voor 'The Citizens'.

Stoke toonde veerkracht en kwam door treffers van Mame Biram Diouf en Kyle Walker (eigen doelpunt) terug in de wedstrijd. Verder liet City het echter niet komen. Door de tweede treffer van Jesus en een fraaie afstandsschot werd de marge al snel weer drie.

De Braziliaan Fernandinho zorgde in de 60e minuut voor de 6-2 en na een assist van Sterling bepaalde Bernardo Silva de eindstand op 7-2.

Bij Stoke begon Erik Pieters in de basis en mochten Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay invallen in de tweede helft. Het waren de eerste speelminuten voor Afellay dit seizoen.

Chelsea

Crystal Palace-middenvelder Yohan Cabaye zorgde in de elfde minuut tegen Chelsea voor het eerste Premier League-doelpunt van dit seizoen van de club uit Zuid-Londen. Zijn schot werd aangeraakt door Chelsea-verdediger César Azpilicueta en verdween zo achter keeper Thibaut Courtois. Azpilicueta kreeg uiteindelijk de eigen goal op zijn naam.

Tiemoué Bakayoko maakte zeven minuten later op aangeven van Cesc Fàbregas gelijk voor Chelsea, maar Wilfried Zaha schoot hekkensluiter Palace vlak voor rust toch weer op voorsprong.

In de tweede helft was Chelsea duidelijk de betere ploeg. Invaller Charly Musonda en Eden Hazard waren dicht bij een treffer, maar tot scoren kwam de ploeg van trainer Antonio Conte niet.

Het betekende de eerste punten voor Palace, dat nog wel steeds op de twintigste en laatste plaats staat. Chelsea verliest door het puntenverlies de aansluiting met de top en staat nu vierde op negen punten van koploper Manchester City.

Bij Palace kwamen Timonthy Fosu-Mensah en Jairo Riedewald vijf minuten voor het einde van de wedstrijd in het veld.

Tottenham

Tottenham Hotspur boekte op Wembley een nipte 1-0 zege op Bournemouth. Christian Eriksen maakte in de 47e minuut de enige treffer van het duel. Het was de eerste competitiezege voor de Spurs op Wembley dit seizoen.

Nathan Aké speelde de hele wedstrijd bij Bournemouth. Tottenham is door de zege de nummer drie in de Premier League met vijf punten achterstand op koploper City.

Tammy Abraham leverde met twee doelpunten een groot aandeel in de thuiszege van Swansea Ciy op Huddersfield Town (2-0). Leroy Fer werd een kwartier voor tijd vervangen bij de winnende ploeg. Rajiv van La Parra speelde de hele wedstrijd voor Huddersfield.

Liverpool

Liverpool had voor rust weliswaar het betere van het spel tegen Manchester United, maar dat werd niet omgezet in doelpunten. Joe Gomez en Mohamed Salah hadden het vizier niet op scherp staan, maar dat gold aan de andere kant ook voor Romelu Lukaku.

United had ook na de hervatting weinig in te brengen in Liverpool, al leidde dat nauwelijks tot grote kansen. Emre Can was er met een lastige volley dichtbij, maar verder werden David De Gea en diens collegadoelman Simon Mignolet maar zelden aan het werk gezet.

Zo moest Liverpool zich na negentig minuten tevredenstellen met een gelijkspel, het veldoverwicht ten spijt. De 'Red Devils', die de boel vooral dicht probeerden te houden, koesterden het punt op Anfield.

Bij de thuisploeg stond Georginio Wijnaldum negentig minuten op het middenveld. Collega-international Daley Blind bleef de hele wedstrijd op de bank zitten naast zijn manager José Mourinho.

Liverpool schoot weinig op met het punt en bleef steken in de subtop. De 'Reds' van Jürgen Klopp verzamelden dertien punten uit de eerste acht Premier League-wedstrijden.

