Viergever vertrekt na dit seizoen 'in principe' transfervrij bij Ajax

"Ik heb in principe de keuze gemaakt om transfervrij te vertrekken", bevestigt de 28-jarige Viergever zaterdag in De Telegraaf.

Ajax nam de linksbenige verdediger in de zomer van 2014 over van AZ. Vorig seizoen veroverde Viergever een definitieve basisplaats onder trainer Peter Bosz en ook onder diens opvolger Marcel Keizer is hij een vaste waarde in de Amsterdamse defensie.

Desondanks heeft hij nog geen aanbieding voor een nieuw contract gehad, terwijl Ajax afgelopen zomer een vertrek naar Bayer Leverkusen nog blokkeerde. "Het was heel frustrerend en ik heb het er ook een paar dagen echt moeilijk mee gehad", erkent Viergever.

"Dat is ook niet raar, denk ik. Ik ben 28, we hadden de Europa League-finale gespeeld en er kwam een mooie club. Dus was het volgens mij het juiste moment om te gaan. Maar 'nee' was het goed recht van Ajax. Ik heb een contract tot het einde van het seizoen."

Ziekmelden

Viergever is er naar eigen zeggen niet de persoon naar om dwars te gaan liggen en blijft zich onverminderd inzetten tijdens zijn laatste maanden bij Ajax, verzekert de drievoudig international van Oranje.

"Om mijn maten te laten vallen of een stap minder hard te trainen: zo zit ik niet in elkaar. Daar schiet je niks mee op. Ik heb er totaal niet aan gedacht me ziek te melden of weg te blijven."

Zaterdagavond speelt Viergever met Ajax tegen de club waar hij doorbrak in het betaald voetbal, Sparta. Hoewel hij warme gevoelens koestert voor de Rotterdammers, telt voor hem alleen de winst in de Arena. "Ik hoop dat het de ideale opwarmer naar Feyenoord is."

Volgende week speelt Ajax, dat het seizoen bijzonder teleurstellend begon en terug te vinden is op de zesde positie in de Eredivisie, uit tegen aartsrivaal en regerend landskampioen Feyenoord.

