Babel krijgt minuut na invalbeurt rood bij verliezend Besiktas

Babel ging met een hooggeheven been een duel in en raakte Ahmet Ilhan Özek vol in zijn gezicht, waarop de Oranje-international van het veld werd gestuurd en de middenvelder van Gençlerbirligi zich geblesseerd moest laten vervangen. (Bekijk de beelden)

Op het moment van de rode kaart stond Besiktas, waar Jeremain Lens degene was die in de rust moest plaatsmaken voor Babel, met 1-0 achter door een doelpunt van Vedat Muriqi. Aleksandar Scekic maakte er 2-0 van, waarna Cenk Tosun uit een strafschop nog iets terugdeed.

Babel en Lens kennen een wisselvallige start van het seizoen met Besiktas, dat na acht wedstrijden veertien punten heeft en daarmee voorlopig wel tweede staat in de Turkse Süper Lig.

De 30-jarige Babel stond deze week in de basis bij het Nederlands elftal in de WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden. De oud-Ajacied speelde na lange afwezigheid zijn 43e en 44e interland voor Oranje, dat zich niet plaatste voor het WK.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig

Promes

In Rusland was Quincy Promes weer eens belangrijk voor Spartak Moskou. Met een assist had de 25-jarige aanvaller een aandeel in de zege bij FK Achmat Grozny: 1-2.

Promes, die al zes keer scoorde in elf competitieduels, stond een tijdje aan de kant met een kuitblessure en miste daardoor ook de laatste twee interlands van Oranje.

In de Russische competitie gaat Spartak door de overwinning FC Achmat, het vroegere Terek Grozny, voorbij en staat het nu vijfde met twintig punten uit dertien wedstrijden. Zenit Sint-Petersburg leidt met 28 punten na twaalf duels.

Lyon-Monaco

Basisspeler Kenny Tete en invaller Memphis Depay boekten in Frankrijk met Olympique Lyon en belangrijke zege op AS Monaco, waar Terence Kongolo de hele wedstrijd meedeed: 3-2.

Via Mariano en Fekir nam Lyon in het eerste half uur twee keer de leiding, maar Rony Lopes en Adama Traoré maakten gelijk. In blessuretijd bezorgde Fekir de ploeg van Tete en Memphis alsnog de overwinning.

Lyon staat nu derde met zestien punten, achter nummer twee Monaco (negentien). Koploper Paris Saint-Germain heeft 22 punten en speelt zaterdag nog uit tegen Dijon.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1