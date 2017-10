Koeman: 'Bondscoach van Oranje worden is nu niet realistisch'

"Ik ben manager van Everton, dat is het belangrijkste, niets anders. We hebben hier veel werk te doen", zei Koeman vrijdag op een persconferentie.

De 54-jarige coach staat met zijn club op een teleurstellende zestiende plaats staat in de Premier League. "We moeten gaan winnen en onze situatie verbeteren. Daarbij ligt mijn prioriteit voor de lange termijn. Bondscoach worden is nu niet realistisch."

Oranje zag deze week de laatste kans op het halen van het WK van volgend jaar in Rusland vervliegen, hoewel er wel werd gewonnen van Wit-Rusland (1-3) en Zweden (2-0). Bondscoach Advocaat vertrekt in november zo goed als zeker.

Koeman werd in de media al genoemd als eventuele opvolger. "Dat verrast me niet, mijn naam werd een paar jaar geleden ook genoemd. Maar ik ben manager van Everton", benadrukt de oud-trainer van onder meer Ajax, Feyenoord en PSV.

Robben

Na het laatste WK-kwalificatieduel met Zweden stopte aanvoerder Arjen Robben (33) als international. Volgens Koeman maakt dat de toch al beroerde situatie waarin het Nederlands elftal verkeert niet beter.

"We hebben geen Europese topspelers meer. Robben was waarschijnlijk de laatste. We hebben veel jonge en talentvolle spelers, maar ze gaan te vroeg naar het buitenland", aldus de Everton-manager.

"We zijn veel kwaliteit kwijtgeraakt, ook in onze nationale competitie. We moeten dus dingen gaan veranderen, net zoals Belgiƫ en Duitsland ook hebben gedaan. Maar Nederland komt terug, want wij brengen altijd goede voetballers voort."

Koeman ondertekende vorig jaar een contract tot medio 2019 bij Everton. Na een succesvol eerste seizoen vallen de resultaten ondanks flinke inversteringen dit seizoen tot dusver flink tegen.

