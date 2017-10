Herstelde Karsdorp debuteert in selectie Roma voor topper tegen Napoli

Karsdorp (22) werd afgelopen zomer, vlak nadat hij overkwam van Feyenoord, geopereerd aan zijn knie. Hij kwam daardoor nog geen minuut in actie voor Roma.

"Rick heeft nu drie keer meegetraind, we moeten dus kijken of we hem gaan gebruiken. Maar hij zit zeker bij de selectie", zei Roma-trainer Eusebio Di Francesco

In tegenstelling tot Karsdorp ontbreekt Kevin Strootman in de selectie van de Romeinse club. De middenvelder heeft nog steeds last van de spierblessure waardoor hij al de WK-kwalificatieduels van Oranje met Wit-Rusland (1-3 winst) en Zweden (2-0 zege) miste.

Di Francesco liet weten te hopen dat de medische staf er wel in slaagt om Strootman klaar te stomen voor het uitduel met Chelsea van woensdag in de Champions League.

Zware klus

Drievoudig Oranje-international Karsdorp werd vorig seizoen kampioen met Feyenoord en vertrok voor zo'n 14 miljoen euro naar Roma, dat Strootman in 2013 al overnam van PSV.

Met Karsdorp in de selectie wacht Roma zaterdag een zware klus tegen koploper Napoli, dat al zijn zeven wedstrijden tot dusver in de Serie A won. Roma, dat een duel minder heeft gespeeld, won vijf keer en incasseerde eenmaal een nederlaag.

