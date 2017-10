FIFA stelt onderzoek in naar omstreden PSG-voorzitter Al-Khelaifi

De 43-jarige Al-Khelaifi zou als directeur van mediabedrijf beIN Media Jerome Valcke, voormalig secretaris-generaal van de FIFA, hebben omgekocht voor de rechten van de WK's van 2026 en 2030.

Valcke zou ook een dubieuze rol hebben gespeeld bij het toekennen van de mediarechten voor het komende WK in Rusland en het mondiale eindtoernooi van 2022 in Qatar.

Donderdag stelde het Openbaar Ministerie in Zwitserland al een onderzoek in naar de rol van zowel Al-Khelaifi als Valcke bij de verdeling van de mediarechten.

Justitie in Zwitserland werkt nauw samen met justitiële autoriteiten in Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje. De kantoren van beIN Sports in Parijs werden donderdag doorzocht door de Fransen.

UEFA

Qatarees Al-Khelaifi is sinds 2011 eigenaar van PSG, dat in 2013, 2014, 2015 en 2016 kampioen van Frankrijk werd.

Club en eigenaar liggen sinds afgelopen zomer onder vuur vanwege de miljoenentransfers van Neymar (FC Barcelona) en Kylian Mbappé (AS Monaco) naar de club.

Mede op aandringen van andere clubs onderzoekt de UEFA of de regels omtrent Financial Fair Play niet zijn overtreden bij die transfers. Al-Khelaifi zei vorige maand zich niet druk te maken om dat onderzoek.

PSG gaat met 22 punten uit de eerste acht wedstrijden aan de leiding in de Franse Ligue 1. In de eerste twee groepsduels in de Champions League was de ploeg van coach Unai Emery een maatje te groot voor Celtic (0-5) en Bayern München (3-0).

