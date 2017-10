Bruce Arena vertrekt als bondscoach VS na mislopen WK

De VS moest alleen nog winnen bij het al uitgeschakelde Trinidad en Tobago, maar het verloor met 2-1. Bij een gelijkspel had de ploeg een play-off gespeeld tegen Australië, dat het nu tegen Honduras moet opnemen.

Het is voor het eerst sinds sinds 1986 dat de VS ontbreekt op een WK. "Hier zijn geen excuses voor. Onze missie is mislukt en daarvoor neem ik de verantwoordelijkheid", zegt Arena bij de bekendmaking van zijn vertrek.

Arena keerde eind vorig jaar terug bij de nationale ploeg, als opvolger van de ontslagen Jürgen Klinsmann. Hij was ook al bondscoach van 1998 tot en met 2006. Op het WK van 2002 bereikte 'Team USA' onder zijn leiding de kwartfinales.

Zware klus

Bij zijn aanstelling besefte Arena al dat het een flink karwei zou worden om de VS naar Rusland te leiden. "Toen ik in november deze baan accepteerde, wist ik dat er een zware klus op me wachtte. Iedereen heeft de afgelopen elf maanden alles gegeven, maar uiteindelijk kwamen we tekort."

Onder leiding van Arena had de VS afgelopen zomer wel succes op de Gold Cup. Mede door een goal van voormalig AZ-spits Jozy Altidore werd Jamaica in de finale in Santa Clara met 2-1 verslagen. Het is nog niet bekend wie Arena opvolgt.