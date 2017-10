Oranje speelt in november oefeninterland tegen Schotland

De Schotten hebben zich evenals Oranje niet geplaatst voor de play-offs voor het WK, die in november worden afgewerkt. Slowakije had in groep F evenveel punten (18) als Schotland maar kreeg vijf doelpunten minder tegen. Engeland werd eerste.

Nederland is nog op zoek naar een tweede tegenstander om enkele dagen na het treffen in Aberdeen tegen te oefenen. Op de internationale speelkalender van de FIFA is de periode 6 tot en met 14 november gereserveerd voor interlandvoetbal.

Schotland tegen Nederland begint op 9 november om 20.45 uur (Nederlandse tijd) en wordt gespeeld in het Pittodrie Stadium, dat plaats biedt aan ruim 22.000 toeschouwers. Beide ploegen stonden zeventien keer eerder tegenover elkaar. Het laatste treffen was in september 2009 en destijds won Oranje in Glasgow met 0-1 door een goal van Eljero Elia.

Robben

Arjen Robben zal er volgende maand niet meer bij zijn, omdat hij dinsdag na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (2-0 winst) vertelde dat hij stopt als international. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt als captain.

Bondscoach Dick Advocaat zal er tegen de Schotten nog wel bij zijn. Hij coacht Oranje de laatste twee interlands van dit jaar, waarna de KNVB op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Het contract van de 70-jarige Advocaat loopt eind 2017 af, maar hij zou doorgaan als Oranje Rusland zou halen.

Bij Schotland stapte na de uitschakeling Gordon Strachan op als bondscoach. De Schot bond stelde vrijdag Malky Mackay aan als interim-bondscoach. Mackay, oud-trainer van onder meer Watford en Wigan Athletic, is werkzaam bij de Schotse FA als prestatiedirecteur. Hij zal beide banen voorlopig combineren.