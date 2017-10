PSV'er Lozano 'groot twijfelgeval' voor uitduel met VVV-Venlo

"Lozano is een groot twijfelgeval voor de wedstrijd tegen VVV. We weten pas op het allerlaatste moment of hij beschikbaar is", zei Cocu vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Lozano liep de kwetsuur maandag op tijdens een training van de nationale ploeg van Mexico. De gedeeld topscorer van de Eredivisie (zes doelpunten) keerde dinsdag al terug in Eindhovenen waar hij door de artsen van PSV verder werd behandeld.

Ook achter de naam van Derrick Luckassen staat nog een vraagteken. De verdediger kreeg drie weken op bezoek bij FC Utrecht een tik tegen zijn knie en ondervindt daar nog altijd hinder van.

PSV heeft na een moeizame seizoensstart inmiddels de goede vorm aardig te pakken. De laatste drie duels werden in een overwinning omgezet, waardoor de Brabanders na zeven speelrondes de ranglijst op het hoogste niveau in Nederland aanvoeren.

"We hebben de laatste wedstrijden laten zien dat we stappen in stabiliteit hebben gezet", aldus Cocu, die een lastige middag verwacht tegen VVV. "Ze weten goed wat ze kunnen en dat zie je ook terug op het veld. De resultaten helpen mee in het geloof in elkaar."

Kunstgras

Cocu wilde op zijn perspraatje geen woorden vuilmaken aan het kunstgras in De Koel. De plastic mat kreeg eerder dit seizoen aardig wat kritiek te verduren toen Ajax er zijn opwachting maakte.

"Ik kan er niet over oordelen, we hebben er nog niet gespeeld. We moeten omgaan met de omstandigheden", was alles wat Cocu erover kwijt wilde.

VVV-PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De 23-voudig landskampioen heeft drie punten voorsprong op nummer twee en titelverdediger Feyenoord.

Komend weekend live op de hoogte blijven van de duels in de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie