Sinkgraven na halfjaar terug in wedstrijdselectie Ajax, Dijks gepasseerd

"Sinkgraven is goed op de weg. Hij zou een uur kunnen spelen", vertelde trainer Marcel Keizer vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. De linksback, die tegen Sparta nog niet in de basis zal staan, maakte in de Jupiler League bij Jong Ajax al zijn rentree, nadat hij in april geblesseerd raakte.

"Het is heerlijk om Sinkgraven er weer bij te hebben", vervolgde Keizer. "Hij is sterk aan de bal en kan prima wenden en keren."

De terugkeer van de 22-jarige Sinkgraven gaat ten koste van Mitchell Dijks, die buiten de wedstrijdselectie valt. Met Nick Viergever en Maximilian Wöber heeft Keizer nog twee opties voor de linksbackpositie. De 24-jarige Dijks was begin dit seizoen nog basisspeler.

Reservedoelman Benjamin van Leer is niet inzetbaar. Hij is geblesseerd en wordt vervangen door Kostas Lamprou. De Colombiaanse rechtsback Luis Orejuela keert juist terug van een blessure.

Neres

Keizer liet verder doorschemeren dat Klaas-Jan Huntelaar tegen Sparta opnieuw de voorkeur krijgt boven Kasper Dolberg en op de vleugel mag David Neres weer starten. Twee weken geleden tegen sc Heerenveen scoorde de Braziliaan twee keer en legde zo de basis voor de 4-0 zege van Ajax in Friesland.

Door de zege op Heerenveen is het weer iets rustiger bij Ajax, dat dit seizoen matig presteert en zesde staat in de Eredivisie. "Nu moeten we doorpakken, maar dat is niet zomaar gedaan", beseft Keizer.

Ook bij Sparta vallen de resultaten tegen. De ploeg van trainer Alex Pastoor pakte in de eerste zeven wedstrijden slechts vijf punten en staat op de zestiende plaats.

Ajax tegen Sparta begint zaterdag om 18.30 uur in de Arena en staat onder leiding van arbiter Kevin Blom.

Komend weekend live op de hoogte blijven van de duels in de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie