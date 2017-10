Feyenoord kan tegen PEC Zwolle weer beschikken over Jörgensen

"Jörgensen is fit en hij traint weer voluit, maar we brengen hem rustig. Tegen PEC zal hij nog niet negentig minuten spelen", zei trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

In het uitduel met Heracles Almelo op 9 september raakte Jörgensen geblesseerd aan zijn hamstring. De Deen miste onder meer de topper tegen PSV en de wedstrijden in de Champions League tegen Manchester City en Napoli.

In de punt van de aanval waren Michiel Kramer en Jean-Paul Boëtius de afgelopen duels de vervangers van Jörgensen, die dit seizoen alleen in de openingswedstrijd in de Eredivisie tegen FC Twente wist te scoren.

Van Beek

Van Bronckhorst kan tegen PEC ook een beroep doen op Sven van Beek en Bart Nieuwkoop. Beide verdedigers kwamen dit seizoen nog niet in actie voor Feyenoord in de competitieverband. Van Beek maakte in het Champions League-duel met Napoli zijn rentree na zestien maanden blessureleed.

Op bezoek bij AZ (0-4) maakte Feyenoord begin oktober een einde aan een reeks van mindere resultaten. Zodoende ziet Van Bronckhorst weinig redenen om zijn opstelling om te gooien. "Maar ik heb wel weer iets meer mogelijkheden. Ik ben er nog niet uit."

Feyenoord-PEC Zwolle begint zaterdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Vorig seizoen won de landskampioen in eigen huis met 3-0 van PEC.

