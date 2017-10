Monaco gaat komende zomer niet opnieuw voor vertrek Lemar liggen

"Het zou niet fair zijn om hem dan weer aan zijn contract te houden", zegt vicevoorzitter Vadim Vasilyev tegen verschillende media.

"Ik denk dat het goed is om te zeggen dat Thomas volgend seizoen een eerlijke kans krijgt om te vertrekken. Een transfer van hem in januari is niet ons plan, al kun je dat in het voetbal nooit garanderen."

Lemar stond in de voorbije transferperiode in de nadrukkelijke belangstelling van enkele grote clubs uit Engeland, maar de clubleiding van Monaco besloot om niet mee te werken aan een overgang.

"Liverpool was erg geïnteresseerd", licht Vasilyev toe. "Maar het was Arsenal dat de deal bijna had afgerond. Het scheelde niet veel. Anderzijds was het voor ons te laat om zelf iets te doen. De puzzelstukjes vielen niet op z'n plaats."

Nodig

Vasilyev is dan ook blij dat Lemar dit seizoen nog voor Monaco speelt. "Wij hebben een speler als Lemar nodig in ons team. Bij ons waren er een aantal spelers die afgelopen zomer leken te vertrekken. Om verschillende redenen ging dat niet door."

Lemar heeft in Monaco nog een contract tot medio 2020. Hij speelde tot dusver 95 duels voor de Monegasken en maakte daarin negentien doelpunten. Dit seizoen slaagde de linkspoot er nog niet in het net te vinden in de Ligue 1.

Voor de Franse nationale ploeg kwam Lemar in acht interlands twee keer tot scoren. Beide treffers maakte hij in het WK-kwalificatieduel met Nederland (4-0) van 31 augustus.

