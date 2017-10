Bayern-coach schaart Robben in rijtje Cruijff, Gullit, Rijkaard en Van Basten

"Nederland heeft grote voetballers voortgebracht, zoals Cruijff, Gullit, Van Basten en Rijkaard", zei Heynckes donderdag in reactie op het nieuws dat Robben een punt achter zijn interlandloopbaan heeft gezet. "Ik denk dat we hem in dat rijtje mogen plaatsen."

Heynckes beschrijft Robben als een "buitengewone speler". "Hij is een prof zoals je die maar zelden aantreft", vertelde de coach na de training. "Hij weet zichzelf altijd optimaal te motiveren. Dat doen maar weinig spelers hem na op die manier."

Robben kondigde dinsdagavond na de met 2-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden aan dat zijn loopbaan bij Oranje voorbij is. Ondanks de zege werd het Nederlands elftal uitgeschakeld voor het toernooi van volgend jaar in Rusland.

Bayern München

Voor Bayern München blijft Robben wel gewoon spelen. Zijn contract bij de Duitse topclub loopt nog tot het einde van het seizoen.

De Groninger is 33 jaar, maar volgens Heynckes zegt die leeftijd niet alles. "Hij kan de rest van het seizoen en ook volgend jaar nog op heel hoog niveau presteren."

Voor Bayern München speelde Robben sinds 2009 in totaal 174 competitiewedstrijden en daarin scoorde hij 92 keer. Zijn interlandcarrière beëindigde hij met 37 doelpunten na 96 duels.

Verrassing

Als iemand het moeilijk vindt om te stoppen, dan is het Heynckes zelf wel. De trainer besloot deze maand op 72-jarige leeftijd terug te keren van pensioen om het ontslag van Carlo Ancelotti bij Bayern München op te vangen.

Voor Robben was de terugkeer van Heynckes, die al aan zijn vierde termijn begint bij de Beierse club, een reden om na de interlandbreak met plezier terug te keren bij zijn club.

"Het is een grote verrassing dat hij terug is, maar wel een leuke verrassing", vertelde de speler donderdag langs de rand van het trainingsveld. "Dit had eigenlijk niemand aan zien komen."

Inhaalslag

Robben hoopt dat Bayern onder Heynckes snel aan een inhaalslag gaat beginnen in de Bundesliga. De achterstand op het Borussia Dortmund van Peter Bosz bedraagt vijf punten.

"Dat gat mag zeker niet groter worden", benadrukt Robben. "Het woord is nu aan de spelers, wij moeten het op het veld laten zien. Ik weet zeker dat we de weg naar boven weten te vinden."

Bayern München speelt zaterdag thuis tegen SC Freiburg. Dortmund neemt het op dezelfde dag in eigen stadion op tegen RB Leipzig.

