Feyenoorder Tapia ontkent akkoordje in slotfase bij interland Peru

Beide landen haalden in de laatste vijf minuten de voet van het gaspedaal toen duidelijk was dat de standen op de andere velden in hun voordeel waren. Chili stond op het punt om te verliezen van Brazilië en Paraguay was op achterstand gekomen tegen Venezuela.

Na afloop wekte Tapia de indruk dat beide landen in de slotfase hadden afgesproken niet meer aan te vallen. "Ik sprak met Falcao en hij vertelde me dat we beide door waren. Daar waren we gelukkig mee. We hebben gedaan wat we moesten doen", vertelde de verdediger van Feyenoord in een interview direct na de wedstrijd.

Die woorden zijn echter verkeerd geïnterpreteerd, meldt Tapia donderdag in een verklaring op Facebook. Een niet-aanvalsverdrag in de slotfase is volgens hem een "absolute leugen".

"Ik ben zeer verbaasd door alle speculaties in buitenlandse media. Natuurlijk wilden we de wedstrijd gewoon winnen. Het lijkt erop dat er maar weinig respect is voor onze inspanningen tegen een grote rivaal als Colombia."

"Het emotionele aspect wordt duidelijk onderschat. Peru kan zich eindelijk weer eens plaatsen voor een WK en daarom kregen de zenuwen in de laaste minuten vat op de meeste spelers. Het is duidelijk te zien dat we allemaal een beetje in de war waren."

Nieuw-Zeeland

Door het gelijkspel eindigde Peru als vierde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks, achter Brazilië, Uruguay, Argentinië en Colombia. Voor Chili en Paraguay is de WK-droom voorbij.

Peru moet nog één horde nemen om zich voor het eerst sinds 1982 weer eens te plaatsen voor een WK. Tussen 6 en 14 november wordt er in een intercontinentale play-off tegen Nieuw-Zeeland gestreden om één ticket voor Rusland.