Bosz was ook zonder aanbieding Dortmund vertrokken bij Ajax

"Ik zou sowieso gestopt zijn bij Ajax", aldus Bosz donderdag tegen de NOS. "Ik heb in januari bij Edwin van der Sar aangegeven dat ik op deze manier niet door wilde gaan. Daarna heb ik maandelijks aangegeven dat er iets moest veranderen en in de week voordat Dortmund kwam nog eens."

"Ik heb Van der Sar heel duidelijk gezegd hoe ik erover dacht. Dan is het aan de club om daar iets mee te doen, maar dat gebeurde niet."

Bosz, die één seizoen werkzaam was bij Ajax en de club naar de finale van de Europa League leidde, wil niet zeggen welke verandering hij wenste. Maar al langer is bekend dat hij en zijn assistent Hendrie Krüzen niet op een lijn zaten met de andere assistenten, onder wie Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman.

Het contract van Bosz bij Ajax liep nog tot medio 2019 en aanvankelijk wilde hij nog lang niet weg uit de Arena. "Ik had het hartstikke naar mijn zin bij Ajax en was graag gebleven. Mijn vertrek heeft niks met geld of de belangstelling van Dortmund te maken. Ook al willen mensen dat misschien niet geloven, toch is het echt zo."

Leerzaam

De 53-jarige Bosz, die met Dortmund uitstekend presteert in de Bundesliga, kijkt daarom ook niet met een slecht gevoel terug op zijn periode in de Arena.

"Het was een moeilijk en zwaar jaar, maar ook enorm leerzaam. We hebben met geweldige, getalenteerde spelers kunnen werken. Uiteindelijk hebben we er een elftal van kunnen maken dat iets unieks gepresteerd heeft met het bereiken van de Europa League-finale."

Met Dortmund, dat zaterdag om 18.30 uur thuis tegen RB Leipzig speelt, is Bosz na zeven duels koploper in de Bundesliga. Ajax kent onder Bosz' opvolger Marcel Keizer een moeizame seizoensstart en staat zesde in de Eredivisie.

