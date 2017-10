PSG-voorzitter Al-Khelaifi mogelijk betrokken bij omkopingsschandaal FIFA

Valcke wordt ervan verdacht persoonlijk voordeel te hebben genoten bij het toekennen van de mediarechten voor de WK's voetbal van 2018, 2022, 2026 en 2030.

Hij zou ook ''ondubbelzinnig'' zijn bevoordeeld door Al-Khelaifi, wiens bedrijf de mediarechten voor bepaalde landen heeft gekregen voor de WK's van 2026 en 2030, zo meldt de advocaat-generaal van het Zwitserse Openbaar Ministerie donderdag.

Al-Khelaifi is sinds 2011 eigenaar van PSG, dat de laatste jaren door miljoeneninvesteringen vanuit Qatar spelers als Zlatan Ibrahimovic en Neymar naar Parijs kon halen. In 2013, 2014, 2015 en 2016 werd de club kampioen van Frankrijk.

Valcke stond zich woensdag nog te verdedigen bij het hof van sportarbitrage CAS in Lausanne, waar hij in beroep is gegaan tegen de straf die de FIFA hem heeft opgelegd.

De Fransman is door de ethische commissie van de FIFA beschuldigd van fraude bij de verkoop van WK-kaartjes, het sjoemelen met reiskostenvergoedingen en het bewust verkopen van tv-rechten onder de marktwaarde. Valcke zou bovendien hebben geprobeerd bewijsmateriaal te vernietigen.

Tijdens de hoorzitting bij het CAS hield Valcke bij hoog en bij laag vol dat hij niets fout heeft gedaan en dat de FIFA zijn reputatie heeft vernietigd.

Justitie in Zwitserland werkt in het onderzoek nauw samen met justitiële autoriteiten in Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje. De kantoren van beIN Sports in Parijs werden donderdag doorzocht door de Fransen.