Kritische Gouweleeuw: 'Ik vind dat ik een eerlijke kans verdien in Oranje'

"Als ik de selectie zie, dan zou ik daar niet in misstaan. Er zitten spelers bij die bij hun club niet spelen, terwijl ik elke week in de basis sta in de Bundesliga. Ik moet ook een kans krijgen", aldus Gouweleeuw tegen het Duitse magazine Kicker.

Volgens Gouweleeuw, die bondscoach Dick Advocaat nog kent van zijn tijd bij AZ, wordt bij het selectiebeleid te veel naar de Eredivisie gekeken, terwijl het niveau in de Bundesliga veel hoger is.

"Misschien hebben ze in Nederland geen respect voor Augsburg, vinden ze de club niet goed genoeg. Maar Augsburg doet goed mee in de competitie en de Bundesliga is beter dan de Eredivisie."

De 26-jarige Gouweleeuw speelt sinds januari 2016 voor Augsburg, dat naar verluidt drie miljoen euro voor hem betaalde. Momenteel bezet de club uit Zuid-Duitsland de zesde plaats in de Bundesliga.

De voormalig international van Jong Oranje hoopt dat de bondscoach een keer komt kijken. "Dan zien ze hoe hoog het niveau is. Als je nu drie of vier wedstrijden voor Ajax speelt, zit je meteen bij Oranje. Maar spelers die wekelijks in de Bundesliga of Premier League spelen niet."

"Dat is grappig, want je speelt elke week tegen de beste aanvallers ter wereld. Maar goed, Nederland blijft wel mijn land en binnenkort komt er een nieuwe bondscoach. Hopelijk geeft hij mij een kans."

