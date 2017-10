Wenger sluit niet uit dat Özil en Sanchez in winter vertrekken bij Arsenal

Deze winter is daardoor voor de Londense club de laatste mogelijkheid om nog een transfersom te krijgen, tenzij het tot contractverlenging komt.

"Maar op dit moment zijn de partijen elkaar nog niet zo dicht genaderd dat we iets kunnen melden", zei Wenger donderdag tegen Sky Sports. "Als de situatie in de winter onveranderd is, zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Ook een winters vertrek is een optie."

De 28-jarige Özil speelt sinds 2013 voor Arsenal, dat hem overnam van Real Madrid. Evenals Sanchez (28), die in 2014 overkwam van FC Barcelona, behoort hij tot de smaakmakers in de ploeg van Wenger. Sanchez scoorde afgelopen seizoen liefst 24 keer in de Premier League.

Geen goals

Dit seizoen wacht Sanchez nog op zijn eerste Premier League-goal. De Chileen botste afgelopen zomer met de clubleiding, omdat hij aasde op een transfer. Onder meer Manchester City zou hem willen hebben, maar Arsenal liet hem niet gaan.

Het lijkt daardoor realistischer dat alleen Özil zijn contract verlengt, zeker omdat zijn zaakwaarnemer eerder deze week zei dat de Duitser nog drie jaar in de Premier League wil spelen. Wenger heeft nog hoop dat ze allebei verlengen. "Zowel Sanchez als Özil lijkt tevreden hier en dus hoop ik dat de situatie snel verandert."

Arsenal staat na zeven wedstrijden op de vijfde plaats in de Premier League. Zaterdag spelen de 'Gunners' om 18.30 uur uit tegen Watford.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League

Live op de hoogte blijven van duels in de Premier League? Download de NUsport-app