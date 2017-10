Voorzitter FC Sion veertien maanden geschorst na neerslaan tv-analist

Fringer, voormalig bondscoach van Zwitserland, stond namens de zender Teleclub als tv-expert langs het veld bij de wedstrijd tussen Lugano en Sion in de Zwitserse Super League toen Constantin op hem afstormde. De voorzitter was kwaad omdat de analist kritiek had geuit op zijn beleid.

De bestuurder mag zich de komende veertien maanden in geen enkel stadion van de twee hoogste voetbalklassen vertonen en ook geen interlands bijwonen. Daar bovenop kreeg hij een boete van 110.000 Zwitserse frank, omgerekend zo'n 86.000 euro.

De voorzitter betuigde na zijn actie geen spijt. "Ik heb hem een schop onder zijn kont gegeven en dat heeft mij goed gedaan." Hij is ook niet van plan zich veel van zijn straf aan te trekken. "Ik ben de huurder van het stadion, dus ze kunnen me niet tegenhouden", vertelde hij aan Le Matin.

"Deze straf toont de incompetentie van de commissie aan. Ik ben niet eens gebeld of gehoord. Als ze oorlog willen, kunnen ze dat krijgen."

Puntenaftrek

Het is niet voor het eerst dat FC Sion in opspraak komt sinds Constantin de touwtjes in handen heeft. In 2011 kreeg de club 36 punten aftrek omdat het zich niet aan een transferverbod had gehouden en niet-speelgerechtigde spelers had opgesteld.

Na tien duels bezet FC Sion de zesde plek in de Super League, die uit tien clubs bestaat.