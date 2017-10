Alle aanvoerders in voetbal en hockey komend weekend met regenboogband

Op woensdag was het internationale 'Coming Out Day', een dag waarop de LHBT-gemeenschap wordt gestimuleerd om openlijk over seksuele geaardheid te praten. Aanvoerders in de Eredivisie, Jupiler League en Eredivisie Vrouwen en hockeyers in de Hoofdklasse voor mannen en vrouwen dragen komend weekend een regenboogband om aandacht te vragen voor het onderwerp.

Danny Hesp, voorzitter van de VVCS, zegt op de website van de spelersvakbond: "Dit doen wij om collega-voetballers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers en vele anderen binnen het voetbal die met hun eigen identiteit worstelen te steunen en om bij te dragen aan bewustwording omtrent het bespreekbaar maken van diversiteit."

"Voetbal moet voor iedereen zijn, ongeacht culturele achtergrond, huidskleur, ras, seksuele voorkeur of religie. Iedereen moet met plezier kunnen deelnemen aan zijn of haar favoriete sport, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is."

Blankenstein

De actie is een initiatief van de spelersraad CSR en de John Blankenstein Foundation, een stichting vernoemd naar de homoseksuele oud-scheidsrechter die de sociale acceptatie van homo's en lesbiennes in de sport wil bevorderen.

"Regenboogbanden drukken de kern van sport voor iedereen uit: alle verschillen zijn welkom zodat iedereen zich thuisvoelt en daardoor met plezier sport", zegt Karin Blankenstein, voorzitter van de foundation. "Sport wordt leuker en sterker als we iedereen insluiten, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur of geslacht."

Hockeyinternational en Oranje-Rood-aanvoerder Mink van der Weerden noemt de regenboogband op Hockey.nl "een goed initiatief". "Er wordt vaak met trots gesproken over tolerantie in Nederland, maar volgens mij is er nog genoeg winst te boeken. Als we daar op deze manier ook maar een klein beetje aan kunnen bijdragen, zou dat mooi zijn."

"De hockeysport moet een veilige omgeving zijn voor iedereen. Hopelijk geven we hier een duidelijk signaal mee af."