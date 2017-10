Coach Ajax Vrouwen noemt Europese uitschakeling harde leerschool

"We wisten vooraf dat het zo'n soort wedstrijd zou kunnen worden en daar zijn we niet goed mee om gegaan", zegt Nihom tegen Ajax TV. "Dit is een harde leerschool. We moeten zorgen dat we die ervaring meenemen als we er volgend jaar weer staan."

De jonge trainer zag zijn ploeg de treffers onnodig weggeven. "Het is een heel grote teleurstelling. Enerzijds omdat je graag door wilt en anderzijds omdat ik vind dat het niet nodig was om te verliezen vanavond. Maar dat is wel gebeurd."

"Ik vind niet dat we tegen een wereldploeg gespeeld hebben", aldus de trainer. "We wisten wat we konden verwachten. Het is theatraal, Italiaans, irritant. Maar dat is ook een kwaliteit."

Hoekschop

Ajax Vrouwen debuteerde dit seizoen in de Champions League. Na zeges in de voorrondes op Pärnu Jalgpalliklubi uit Estland, het Letse Rigas FS en Standard Luik uit België bleek de eerste ronde in het hoofdtoernooi het eindstation.

Bij de eerste treffer van Brescia ging de Amsterdamse defensie lelijk in de fout. In de 23e minuut schoot Katarzyna Daleszczyk een hoekschop ineens in het doel. De bal ging bij de eerste paal laag binnen.

"Een corner die er bij de eerste hoek indraait, dat mag niet gebeuren. Maar dat weten de spelers die daar staan en keepster Eli Sarasola zelf ook wel", stelt Nihom.

"In de tweede helft vind ik dat we het prima gedaan hebben, we hebben nauwelijks iets weggegeven. Maar als je hem zelf niet maakt, dan weet je dat de 2-0 kan vallen en dan is het klaar."