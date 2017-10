'Oldham Athletic in gesprek met Scholes na afhaken Seedorf'

Seedorf liet zich eind september rondleiden in het stadion van de club op het derde niveau in Engeland en sprak met voorzitter Simon Corney, maar zag uiteindelijk toch af van de functie. De oud-trainer van AC Milan en het Chinese Shenzhen FC vond het niveau van de club te laag.

Scholes was als kind fan van Oldham. Volgens de BBC heeft hij een eerste sollicitatiegesprek achter de rug. De 42-jarige oud-speler van Manchester United en het Engelse elftal heeft nog geen ervaring als manager.

Oldham staat momenteel negentiende in de League One, waarin 24 clubs spelen. De club verkeert in financiële problemen en slaagde er in september niet in om de salarissen aan staf en spelers te betalen.

Analist

De club is op zoek naar een nieuwe manager na het ontslag van John Sheridan. Onder interim-trainer Richie Wellens werden alle drie de duels gewonnen.

Na zijn afscheid als speler in 2013 is Scholes actief als analist op tv en werkt hij als assistent-trainer bij Manchester United. Met oud-teamgenoten Gary en Phil Neville, Ryan Giggs en Nicky Butt is hij eigenaar van Salford City, een club die uitkomt op het zesde niveau in Engeland.