Brescia maakt einde aan Champions League-avontuur Ajax Vrouwen

Ajax was vorige week in de heenwedstrijd op sportpark De Toekomst nog met 1-0 te sterk. Brescia toonde zich in de return echter een maatje te groot en mag zich opmaken voor de achtste finales.

Katarzyna Daleszczyk zette de thuisploeg na 23 minuten op voorsprong in het Stadio Mario Rigamonti. De Poolse middenveldster zag de door haar genomen corner in één keer achter Ajax-keepster Eli Sarasola in het doel belanden.

Vrije trap

Het bleef lange tijd bij 1-0, maar zeven minuten voor tijd maakte Brescia alsnog de tweede treffer. De Portugese verdedigster Monica Mendes scoorde uit een vrije trap en maakte zo een einde aan het Champions League-avontuur van Ajax.

De Ajax Vrouwen, die vorig seizoen de landstitel en de beker veroverden, debuteerden dit seizoen in het miljoenenbal.

De Amsterdammers plaatsten zich voor het hoofdtoernooi door in de kwalificatie af te rekenen met Pärnu Jalgpalliklubi uit Estland, het Letse Rigas FS en Standard Luik.