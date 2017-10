Chileen Vidal zet toch geen punt achter interlandloopbaan

"Het missen van het WK is heel pijnlijk, maar Chili is een team dat bestaat uit vechters. Ik ben trots om voor mijn land te spelen en zal het nooit de rug toekeren. Ik zal altijd beschikbaar blijven voor Chili", aldus Vidal woensdagavond in een statement op Twitter.

Vidal kondigde in september aan na het WK in Rusland een punt te willen zetten achter zijn interlandloopbaan. De middenvelder van Bayern München miste dinsdag het beslissende kwalificatieduel met Brazilië, dat met 3-0 werd verloren.

Daardoor eindigde Chili uiteindelijk op de zesde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, wat niet genoeg was voor deelname aan het WK van volgende zomer.

Vechten

Vidal vindt het pijnlijk dat Chili, dat in 2010 en 2014 tot de achtste finales reikte op het WK en in 2015 en 2016 de Copa America won, volgend jaar ontbreekt in Rusland.

"We hebben duizenden kilometers gereisd om bijzonder zware WK-kwalificatieduels te spelen en het is de eerste keer in tien jaar dat we met lege handen staan", aldus Vidal. "Dit is niet het einde van de wereld en ook geen einde van een generatie. We hebben nog veel om voor te vechten."

Vidal kwam tot dusver 95 keer uit voor Chili en scoorde daarin 23 keer. De middenvelder van Bayern München debuteerde op 19-jarige leeftijd in het nationale team. In 2015 en 2016 won Vidal met Chili de Copa America.

