Lieke Martens schiet FC Barcelona naar achtste finales Champions League

Dat resultaat was ruimschoots genoeg voor Barcelona om door te gaan in de Champions League. De heenwedstrijd van vorige week in Noorwegen werd namelijk al met 0-4 gewonnen.

Martens, die vorige week al belangrijk was met een treffer en een assist, toonde ook in de return haar waarde. Een kwartier na rust brak de 24-jarige Oranje-international de ban door de bal uit een indraaiende vrije trap achter keepster Katie Fraine te koppen.

Vijf minuten later zorgde Vicky Losada voor de 2-0 en was de wedstrijd in Mini Estadi definitief gespeeld.

Waar de mannen de Champions League beginnen met een groepsfase, starten de vrouwen direct met de knock-outfase. Deze zestiende finales golden als de eerste ronde.

Dekker

Anouk Dekker voegde zich met Montpellier bij de laatste zestien clubs door Zvezda-2005 in Rusland met 0-2 te verslaan. De Franse club werkte zo knap een 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd weg.

Dekker speelde de hele wedstrijd mee bij Montpellier, dat pas na rust de wedstrijd naar zich toe trok. De Zweedse spits Sofia Jakobsson trof na 52 en 71 minuten doel. Dekker pakte tien minuten na rust nog geel.

Het Olympique Lyon van Shanice van de Sanden plaatste zich met speels gemak voor de volgende ronde. De Fransen wonnen de return tegen KKPK Medyk Konin uit Oekraïne met 9-0, terwijl vorige week al met 0-5 werd gewonnen.

Van de Sanden was in de heenwedstrijd als basisspeler nog belangrijk met assists, maar zat voor de return niet bij de selectie. De wedstrijd in Lyon werd overigens gefloten door de Nederlandse scheidsrechtster Vivian Peeters.