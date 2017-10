HSV Hoek verslaat FC Lisse in veelbesproken penaltyserie KNVB-beker

Tweede Divisionist FC Lisse rekende vorige maand juist nog af met Hoek na strafschoppen. De penalty's - die volgden vanwege de 2-2 stand na 120 minuten - werden echter op de verkeerde manier genomen.

Scheidsrechter Marc Nagtegaal liet de strafschoppen nemen volgens het ABBA-principe, wat inhoudt dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Dat is tegen de regels en dus besloot de KNVB om alleen de penaltyserie over te laten spelen.

Spelers en staf van het Zeeuwse Hoek moesten woensdag zo'n 190 kilometer reizen naar Lisse in Zuid-Holland om alleen een penaltyserie af te werken, maar kregen dus wel een nieuwe kans op een vervolg van het bekeravontuur.

Van Boxel

De bezoekers grepen die kans met beide handen aan. Robert van Boxel schoot de tweede strafschop van Lisse over en ook Lars Rauws faalde namens de thuisploeg vanaf elf meter. Bij Hoek miste alleen Fabian Wilson en dus bekert de Hoofdklasser verder.

Hoek neemt het in de tweede ronde op tegen Eredivisionist Heracles Almelo. Dat duel wordt op woensdag 25 oktober gespeeld en begint om 18.30 uur in Almelo.

Voor FC Lisse is de uitschakeling in de KNVB-beker een flinke domper in een tot dusver matig seizoen. De debutant in de Tweede Divisie boekte vorig weekend pas de eerste competitiezege.

Bekijk het programma in het KNVB-bekertoernooi