Bondscoach neemt verantwoordelijkheid voor mislukte kwalificatie VS

De VS ging in de nacht van dinsdag op woensdag met 2-1 onderuit bij hekkensluiter Trinidag & Tobago en kwalificeerde zich daardoor voor het eerst sinds 1986 niet voor het WK.

Door de verrassende zeges van Honduras op Mexico en Panama op Costa Rica (2-1), eindigde Amerika als zesde in de Noord-Amerikaanse poule. Plek vijf was genoeg geweest voor een play-off tegen Australië om een WK-ticket.

"Het is heel teleurstellend en een schande dat we het niet gehaald hebben", aldus de 66-jarige Arena na de wedstrijd. "Wij horen niet thuis te blijven tijdens het WK. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid hiervoor."

Contract

Arena, die nog een contract heeft bij de Amerikaanse bond tot juli volgend jaar, is niet van mening dat er structureel iets moet veranderen om ervoor te zorgen dat de ploeg zich over vier jaar wel kwalificeert.

"Er is niets mis met hoe we bezig zijn. De Major League Soccer groeit en daar profiteert het nationale team van. We hebben enkele goede jonge spelers."

Arena: "Het zou gek zijn om nu grote veranderen door te voeren. We hebben nu een goede structuur in onze professionele competitie en we hebben spelers met veel kwaliteit in het buitenland. Alles is aanwezig. Er zijn dus geen excuses voor ons om het WK niet te halen."