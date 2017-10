Vidal zwaar teleurgesteld dat interlandcarrière voorbij is na missen WK

"Mijn ziel is vernietigd, maar ik ben ook trots op deze spelers en de technische staf", aldus Vidal op Twitter na de nederlaag van de Chilenen tegen Brazilië (3-0).

Vidal kondigde in september aan na het WK in Rusland een punt te willen zetten achter zijn interlandloopbaan. De middenvelder ontbrak dinsdag wegens een schorsing in het beslissende kwalificatieduel met de Brazilianen.

"Ik wil iedereen bedanken voor alles. Tijdens al mijn jaren als international heb ik alles gegeven in iedere wedstrijd. Ik heb veel geleerd en heb laten zien dat met een beetje kracht en werken alles mogelijk is", schrijft Vidal in de verklaring.

De 30-jarige Vidal kwam 95 keer uit voor het nationale team van Chili en scoorde daarin 23 keer. De middenvelder van Bayern München debuteerde op 19-jarige leeftijd in het nationale team. In 2015 en 2016 won Vidal met Chili de Copa America.

Bondscoach

Chili moet ook op zoek naar een nieuwe bondscoach. Juan Antonio Pizzi heeft zijn ontslag aangeboden. Zijn contract loopt af na de kwalificatiereeks, maar hij liet zelf weten dat hij niet door wil gaan.

"Ik stop er mee", zei de 49-jarige Spanjaard. "Het heeft geen zin om over een nieuw contract te gaan praten."

Mascherano

De Argentijn Javier Mascherano kondigde dinsdag aan dat zijn afscheid als international nabij is. De 33-jarige verdediger van FC Barcelona stopt na het WK van komende zomer in Rusland.

Argentinië kwalificeerde zich in de nacht van dinsdag op woensdag voor dat toernooi door met 1-3 te winnen van Ecuador.

"Het verhaal had ook na die wedstrijd al kunnen eindigen, maar dankzij God was dat niet het geval. Als ik naar Rusland mag, dan is mijn interlandloopbaan daarna voorbij. Dat weet ik zeker", aldus Mascherano.