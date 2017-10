'Robben is een van de beste spelers die ons land ooit heeft gehad'

"Door alles wat ik las in de media zag ik de afgelopen dagen in mijn achterhoofd dat dit kon gebeuren", vertelt Ryan Babel. "Het is zonde dat hij stopt. Arjen is een grootse voetballer."

De 30-jarige Babel, die de afgelopen zes jaar niet werd opgeroepen, speelde vooral in de eerste jaren van diens interlandloopbaan samen met Robben.

"Ik had het geluk dat ik er op het WK in 2006 in Duitsland al bij mocht zijn. Arjen was net als ik nog jong, maar hij stond er wel al. De dreiging en de durf had hij toen al. Dat is typisch Arjen. Zijn goal destijds tegen Servie en Montenergo was ook een typische Robben-goal. Die herinner ik me heel goed."

Dankbaar

Davy Klaassen, die in 2014 debuteerde in het Nederlands elftal, was in die jaren nog een tiener en volgde de wedstrijden van Oranje en Robben op afstand.

"Ik heb hem bedankt voor alle mooie dingen die hij voor het team gedaan heeft, ook toen ik nog als supporter voor de tv zat", vertelt de 24-jarige middenvelder van Everton. "In 2010 stond ik tijdens het WK op een plein naar hem te kijken."

"Het is ongelooflijk knap dat hij zó lang zó belangrijk is geweest voor Oranje. Elke Nederlander mag hem dankbaar zijn. Robben is een van de beste spelers die ons land ooit gehad heeft."

Pure klasse

In zijn 96e en laatste interland nam Robben in de Arena in stijl afscheid. Hij maakte tegen Zweden beide goals voor Oranje en de tweede was van grote schoonheid. Met een prachtig schot vanaf een meter of twintig liet hij de Zweedse doelman Robin Olsen kansloos.

"Die goal was pure klasse", vindt Bas Dost. "Het deed ook wel iets met me. Robben is een geweldige speler en ik ben blij dat ik met hem samen heb mogen spelen."

Klaassen, die net als Dost op de bank begon tegen de Zweden, genoot de hele wedstrijd van Robben. "Hij speelde echt heel goed en dus is het zonde dat hij stopt. Robben is nog zo belangrijk voor Oranje."

Overigens hield Robben zelf een hele kleine slag om de arm. "Zeg nooit nooit", zei de 33-jarige vleugelspeler van Bayern München. Babel sluit ook niet uit dat Robben ooit nog terugkeert bij Oranje.

"Doordat we het WK in Rusland missen zal het nog wel even duren. Maar als we over twee jaar wel naar het EK gaan en hij is nog steeds zo fit, dan zie ik hem wel weer aansluiten”, aldus de aanvaller van Besiktas. "Iedereen zal Arjen dan weer graag ontvangen bij Oranje. Zijn kwaliteiten zullen nooit ter discussie staan."