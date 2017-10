Zweedse bondscoach was nog nooit zo gelukkig na 2-0 nederlaag

Pas bij een nederlaag met zeven doelpunten verschil was Zweden uitgeschakeld in de WK-kwalificatie. "Dit is één van de raarste wedstrijden die ik ooit heb meegemaakt", zei Andersson op de persconferentie na de wedstrijd. "Ik ben nog nooit zo blij geweest om met 2-0 te verliezen."

Niet alleen op sportief, maar ook op persoonlijk vlak was het een bijzondere dag voor de trainer. "In de bus op weg naar het stadion hoorde ik dat mijn eerste kleinkind was geboren, een meisje. Toen huilde ik van blijdschap."

Van het Zweedse spel in de Johan Cruijff Arena kon Andersson niet vrolijk worden. "We speelden tactisch maar we waren niet goed genoeg om aan te vallen wanneer we aan de bal waren."

"Er was te weinig beweging op het veld", analyseerde de oefenmeester. "Natuurlijk wilden we winnen maar we raakten steeds de bal kwijt. Toen moesten we weer alles op de verdediging gooien."

Doodop

Andersson gaf aan dat hij erover nagedacht om niet met zijn sterkste elf spelers aan de wedstrijd te beginnen. "Ik was bang dat de spelers moe zouden zijn, maar wilde geen risico nemen. Nu is iedereen doodop maar ik heb er geen spijt van dat ik dezelfde namen heb opgesteld."

Vooraf hadden de Zweden nog de hoop om de koppositie van Frankrijk over te nemen, maar in de rust bleek dat door de Franse voorsprong tegen Wit-Rusland een illusie. "Toen hebben we ons geconcentreerd op de verdediging. In de tweede helft hebben we geen echte kans meer weggegeven."

Smetje op de plaatsing van de play-offs was de schorsing voor Mikael Lustig. De rechtsback kreeg een gele kaart voor tijdrekken bij een ingooi. "Maar ik ben blij dat we de wedstrijd met slechts één gele kaart beëindigd hebben", stelde Andersson.

Play-offs

De loting voor de play-offs is op 18 oktober. Vier landen zullen een beschermde status hebben bij de loting, afhankelijk van de nieuwe FIFA-ranglijst die op 16 oktober verschijnt.

Op de huidige ranking staat Zweden net als Denemarken, Ierland en Griekenland bij de ploegen die niet geplaatst zijn. Zwitserland, Italië, Kroatië en Noord-Ierland staan hoger op de FIFA-ranglijst.