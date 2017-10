Panama mede dankzij 'spookdoelpunt' voor het eerst naar WK

Scheidsrechter Walter Lopez uit Guatemala kende het doelpunt ten onrechte toe. Na een hoekschop bracht verdediger Ronald Matarrita van Costa Rica duidelijk voor de doellijn redding, maar de arbiter - die niet de beschikking had over doellijntechnologie - ging de fout in. Bovendien zag hij niet dat de Panamees Blas Perez hands maakte nadat de bal voor de lijn werd gekeerd.

Panama won uiteindelijk met 2-1 in Panama Stad en eiste daardoor de derde plaats in de groep voor zich op. Honduras eindigde als vierde en speelt in november in een play-off tegen Australië om een WK-ticket. De Verenigde Staten verloren dinsdag met 2-1 van Trinidad en Tobago en lopen het toernooi mis.

Tijdens het WK van komende zomer in Rusland zal er bij alle wedstrijden gebruik gemaakt worden van doellijntechnologie.

Feestdag

De regering van Panama kondigde een nationale feestdag aan voor woensdag, zodat het volk de eerste deelname aan het WK kan vieren. Roman Torres schoot zijn land in de 87e minuut naar het WK.

De onterechte treffer van Panama deed denken aan een doelpunt van de Fransman William Gallas in de play-offs voor het WK 2010 tegen Ierland. Aanvaller Thierry Henry nam de bal met de hand mee voordat hij Gallas in staat stelde om te scoren en Frankrijk naar het WK schoot.

De Ierse bond vocht de nederlaag aan bij de FIFA en eiste dat de wedstrijd opnieuw gespeeld zou worden. Met een schadevergoeding van vijf miljoen euro werd de zaak geschikt.

De bonden van Honduras en de VS hebben nog niet gereageerd op het spookdoelpunt van Panama.