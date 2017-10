Krantenoverzicht: Robben laat een gapende leegte achter bij Oranje

"Op het gedroomde schuttersfeest van Oranje regende het losse flodders en bleek de op zich fraaie zege tegen Zweden (2-0) een lege huls", schrijft de Volkskrant. "Een veelbewogen, deprimerende kwalificatiereeks kwam dinsdag tot een einde met die ene, melancholisch stemmende zekerheid: het WK voetbal in Rusland voltrekt zich in 2018 zonder Nederland, de nummer twee van 2010 en nummer drie van 2014."

"Bondscoach Dick Advocaat valt te verwijten dat hij te weinig aandacht schonk aan het doelsaldo. Bovendien bleef hij maar geloven in Vincent Janssen, die voetbalt met het ritme van een hoekige danser op zijn eerste tangoles. Zijn kansloze optreden riep verlangen op naar het recente verleden, met een keuze uit luxe tussen Huntelaar en Van Persie. Oranje deed aandoenlijk zijn best en won van Zweden, met aanvoerder Arjen Robben als akela van de welpentroep."

IJdele hoop

Het Algemeen Dagblad noteerde een mix van emoties in de Johan Cruijff Arena. "Zindering, ontroering, ijdele hoop, ergernis, weemoed en ontnuchtering. Op een rare avond verspeelde het Nederlands elftal gisteren definitief WK-deelname, terwijl Arjen Robben op indrukwekkende wijze afscheid nam, met twee goals tegen Zweden: 2-0."

"Die weergaloze uithaal in de veertigste minuut, zo ziedend hard, zo technisch perfect, heerlijk afdraaiend richting bovenhoek. De uitbarsting van verbetenheid die volgt bij Arjen Robben, woest brullend aan de zijlijn."

"Het is een moment dat bovenal weemoedig maakt, juist bij het afscheid van één van Nederlands beste internationals aller tijden. Zoveel inspiratie bij jezelf op kunnen roepen, nota bene op zo'n bij voorbaat uitzichtloze avond: het tekent Robben, het fenomeen uit Bedum, dribbelwonder zoals je ze nog zelden ziet."

"Robben laat straks een gapende leegte achter in het Nederlands voetbal, als beste speler van een bijzondere generatie. Zijn drive, zijn klasse: het zal de komende jaren nog intens gemist worden bij dit Oranje, een team van vooral subtoppers en middenmoters, dat gisteren definitief zijn WK-kansen verspeelde, zoals te verwachten viel."

Uithuilen

De Telegraaf blikt al vooruit op de onzekere toekomst van Oranje. De KNVB moet op zoek naar een opvolger van bondscoach Dick Advocaat, wiens contract eind november afloopt. "Nu de roemloze aftocht van het ooit zo succesvolle Nederlands elftal een feit is en het voor de tweede achtereenvolgende keer zal ontbreken op een groot toernooi, dient de vraag zich aan wie Oranje er weer bovenop moet gaan helpen. De tijd loopt..."

"Het chagrijn over het missen van het WK 2018 in Rusland laat zich voorlopig nog wel even voelen. Na het uithuilen moet het Nederlands elftal toch ergens opnieuw beginnen. Want uiteindelijk wacht de kwalificatie voor het EK in 2020. Een toernooi met 24 deelnemers, verspreid over dertien Europese landen in dertien Europese steden, waaronder Amsterdam."

Als het Nederlands elftal op dat toernooi ontbreekt, zou dat een nieuwe aanfluiting zijn voor Nederland als voetbalnatie. Het moet voor de nationale voetbalfan een crime zijn om te kijken naar pak hem beet Albanië-Zwitserland."

Lichtpuntje

NRC Handelsblad voorspelt donkere tijden voor het Nederlands elftal. "Oranje bracht hartstochtelijker voetbal dan de drab vertoond in recente tijden. Bevrijd van het moeten, want niets te verliezen. Losgekomen, zij het niet meteen vanaf de aftrap, van het voorzichtige geschuif via gekende hoefijzerpatronen."

"In 2019 begint de nieuwe kwalificatiereeks voor het EK 2020. Oranje moet helemaal opnieuw beginnen, maar met wie? Lichtpuntje: Daley Blind die beter speelt als controlerende middenvelder dan Kevin Strootman deze hele WK-kwalificatie."

"Nee, het lag niet aan de voetballer Blind afgelopen drie jaar. Verder toch bar weinig om je op te verheugen. Spits Janssen onmachtig, geen backs of vleugelspelers van internationaal niveau. Het kan nog jaren duren allemaal - het is al vaak gezegd en geschreven. Als Robben het licht uit doet, wordt het heel donker. Hij gaf nog eenmaal alles."