Blind noemt tweede gemiste toernooi op rij dieptepunt in carrière

"Twee grote toernooien op rij missen, dat is echt het dieptepunt in mijn carrière", treurde Blind. "Die klap voel ik nu al en het zal nog wel erger worden. Straks in de zomer tijdens het WK komt dat allemaal nog eens terug."

Blind speelde tegen Zweden zijn vijftigste interland. Door de blessure van Davy Pröpper kreeg de speler van Manchester United een kans op het middenveld, waar hij een prima wedstrijd speelde. Desondanks kwam Oranje nooit in de buurt van de benodigde monsterscore.

"Je weet dat het lastig is als je met 7-0 van een defensieve tegenstander moet winnen", keek Blind terug. "Maar met een beetje geluk hadden we bij rust wel met 4-0 voorgestaan."

Onvoorstelbaar

"We hebben het ook niet nu laten liggen", beseft de 27-jarige ex-Ajacied. "Die uitwedstrijd tegen Zweden hadden we ook moeten winnen. We waren veel beter, maar toch werd het 1-1."

Bij dat duel zat zijn vader Danny Blind nog als bondscoach op de bank. Precies halverwege de kwalificatiecyclus werd Blind senior na zeven punten uit vijf duels ontslagen. Onder diens opvolger Dick Advocaat pakte Oranje twaalf punten uit vijf duels, maar dat bleek onvoldoende voor een plek in de play-offs.

"Tegen Frankrijk hebben we te veel doelpunten tegen gekregen. En dan wint Zweden ook nog eens met 8-0 van Luxemburg, dat was onvoorstelbaar, vond Daley Blind. "Maar laten we maar naar onszelf kijken. Het was het hele kwalificatietoernooi niet goed genoeg."