Messi leidt Argentinië met hattrick naar WK, Chili ontbreekt in Rusland

Peru speelt als nummer vijf een play-off tegen Nieuw-Zeeland en kan het vijfde Zuid-Amerikaanse land worden op het WK. Brazilië verzekerde zich al eerder van Rusland.

Het wordt de zeventiende WK-deelname voor Argentinië, dat in 1970 voor het laatst ontbrak. De 30-jarige Messi, die er in 2006, 2010 en 2014 ook al bij was, mag zich gaan opmaken voor zijn vierde wereldtitelstrijd.

Voor Chili, dat in 2010 en 2014 de achtste finales haalde op het WK, is de uitschakeling zeer pijnlijk. De Chilenen pakten in 2015 én in 2016 de Copa America en stonden afgelopen zomer ook nog eens in de finale van de Confederations Cup, die met 1-0 verloren werd van Duitsland.

Een 3-0 nederlaag op de laatste speeldag bij Brazilië werd Chili dinsdag fataal. Paulinho en Gabriel Jesus (twee keer) maakten na rust in Sao Paulo de goals voor de Brazilianen, waardoor de ploeg van de Spaanse bondscoach Juan Antonio Pizzi op de laatste speeldag zakte van de derde naar de zesde plaats.

Dybala

Ook bij Argentinië stond er veel druk op de laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Ecuador, die in de ijle lucht van Quito, op ruim 2800 meter boven zeeniveau, gespeeld werd.

De verliezend finalist van het laatste WK beleefde wel een dramatische start. Binnen 40 seconden kwam Ecuador op voorsprong via Romario Ibarra.

Het leek dus even weer mis te gaan voor Argentinië, dat naast Messi over topaanvallers als Gonzalo Higuain, Sergio Agüero en Paulo Dybala kan beschikken. Higuain was echter buiten de selectie gelaten, Agüero is geblesseerd en Dybala zat op de bank. Messi speelde uiteraard wel en hij stelde snel orde op zaken voor de wereldkampioen van 1978 en 1986.

De aanvaller van FC Barcelona trok in de elfde minuut de stand gelijk na een combinatie met Angel Di Maria. Zeven minuten later schoot Messi de bal met zijn linkervoet strak in de kruising.

Na een uur spelen maakte Messi zijn derde. Hij de dribbelde langs drie verdedigers en rondde af met een bekeken schot over de keeper. De wedstrijd was daarmee beslist en zo was zeker dat Argentinië voor de twaalfde keer op rij aanwezig zal zijn op een WK.