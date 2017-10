Dost ergert zich kapot aan discussie over spitspositie bij Oranje

Zowel onder Danny Blind als diens opvolger Dick Advocaat kreeg Vincent Janssen de voorkeur in de punt van de aanval en zo ook dinsdag in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Zweden. Na rust verving Dost de spits van Fenerbahçe in de Arena.

"Natuurlijk krijg ik mee dat er van alles gezegd en geschreven wordt over of Vincent of ik moet spelen. Als je daar niks van meekrijgt, leef je in een grot", zegt Dost. "Als ik eerlijk ben dan heb ik me zelfs kapot geërgerd aan de discussie. Het is misschien logisch dat er over gesproken wordt, maar ik vind het irritant om steeds het middelpunt te zijn."

De 28-jarige Dost wil niet zeggen of hij zichzelf beter vindt dan Janssen, maar hij baalt er wel van dat hij tijdens de WK-kwalificatie bijna nooit in de basis stond. "Nee, ik ben niet blij met mijn rol. Maar daar ik ga verder niet op in."

Schaamte

De zeventienvoudig international, die in maart 2015 debuteerde, maakte tot dusver pas één goal voor Oranje en dat was in een oefenduel met Wales. Hij wacht nog op zijn eerste grote toernooi, nadat hij met Nederland ook al naast een ticket greep voor het EK 2016 in Frankrijk.

"Ik kan nu niet blij zijn. Het is ook lichte schaamte die erbij komt kijken. Sinds mijn debuut halen we twee keer geen eindtoernooi. Dat is niet best."

Een jaar geleden in het uitduel met Zweden (1-1) leek Dost Oranje nog een stap dichter bij het WK te brengen. Vlak voor tijd kopte hij raak, maar de scheidsrechter keurde de winnende treffer ten onrechte af.

"Ik heb vaak genoeg aan dat moment teruggedacht", vertelt Dost. "Als je mijn carrière tot dusver bij Oranje bekijkt dan ben ik daar niet blij mee. En dat moment heeft daar nou niet bepaald bij geholpen. Het was een moment dat nergens op sloeg, zeker op dit niveau. Ik ben niet blij met die scheidsrechter."

"Aan de andere kant komt het niet alleen door dat moment dat we niet naar het WK gaan. We hebben het veel vaker laten liggen. Maar nu winnen we ineens wel overtuigend van Zweden, dat ten koste van ons naar de play-offs gaat. Dat doet pijn. Het is niet te begrijpen."