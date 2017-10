Advocaat ondanks missen WK trots op 'enorme drive' Oranje

Oranje, dat voor de schier onmogelijke opdracht stond om met zeven doelpunten verschil te winnen, speelde met name voor rust behoorlijk en scoorde twee keer via de afzwaaiende Arjen Robben.

"We hebben niet in alle fases goed gespeeld, maar wel getoond dat we graag willen. Ik heb een enorme drive gezien. Dan zie je wat je kunt bereiken, zelfs tegen een defensieve ploeg als Zweden", zei de 70-jarige Advocaat bij de NOS.

"Voor rust hebben we twee goals gemaakt, maar zeker vijf kansen gehad. Met name Kenny Tete had moeten scoren. Met 2-0 bij rust was het heel moeilijk. We speelden tegen een ploeg die heel veel mensen achterin hield en dat kost heel veel kracht."

Advocaat loofde Robben, die in zijn laatste interland voorop ging in de strijd. "Hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld en nam de ploeg echt op sleeptouw. Hij zal al een tijdje hebben geweten dat dit z'n laatste interland was en heeft echt naar deze wedstrijd toegeleefd."

Pech

Van de vijf wedstrijden na zijn aanstelling als opvolger van Danny Blind won Advocaat er vier met Oranje, maar dat was niet genoeg voor minimaal de tweede plaats in groep A. Volgens de Hagenaar komt het mede door pech dat Nederland het WK mist.

"Het is een feit dat we in de beginfase van de WK-kwalificatie geen geluk hebben gehad met blessures en een onterecht afgekeurde goal van Bas Dost uit tegen Zweden. Uit tegen Bulgarije misten we ook een aantal bepalende spelers. In die fase zat het niet mee", aldus de bondscoach.

De oud-trainer van onder meer PSV en AZ ziet de toekomst desondanks positief tegemoet. "Je ziet het aan Zweden en IJsland. Als je vanuit een vast stramien speelt, kun je heel veel bereiken. Zeker met het oog op de toekomst zijn er genoeg goede spelers die het op kunnen pakken."

Het is voor het eerst sinds 2002 dat Oranje ontbreekt op het WK. De nummer drie van de eindronde van 2014 in Brazilië ontbrak vorig jaar ook al op het EK in Frankrijk.

Bekijk de uitslagen en de eindstanden in de WK-kwalificatie