Robben genoot van 'bizar en moeilijk' afscheid als international

Het Nederlands elftal zegevierde met 2-0 tegen Zweden, waar het met minstens zeven treffers verschil had moeten winnen om een play-offticket te veroveren. Na afloop kondigde Robben, die beide goals voor zijn rekening nam, zijn afscheid aan.

"Het was bijzonder en moeilijk, want we speelden toch ergens om", zei de 33-jarige aanvaller in de Johan Cruijff Arena. "Het gaat niet om mij, maar ik wist van tevoren toch dat het waarschijnlijk mijn laatste wedstrijd zou zijn. Ik heb genoten."

Robben, die in totaal 96 interlands speelde voor Oranje en daarin 37 keer scoorde, was ondanks het mislopen van het WK tevreden over de manier waarop Nederland de strijd aanging met Zweden.

Blij

Oranje stond halverwege al op een 2-0 voorsprong en had in de eerste helft nog kansen op meer. Ook Robben zag dat de ploeg van bondscoach Dick Advocaat bezig was aan een van de betere wedstrijden van de WK-kwalificatiereeks.

"Ik ben blij met de wedstrijd van vandaag. Ik kwam in de rust binnen en zei: 'Dit is hoe we moeten spelen.' Je kunt er nu hele analyses op loslaten, maar dat telt allemaal niet meer."

Robben was ook tevreden over zijn eigen spel. "Ik wilde nog één keer zo graag laten zien wat ik kan. Ik zat er gewoon lekker in en heb alleen maar gedribbeld. Dat is hoe ik ben en zo heb ik veertien jaar lang geprobeerd me te laten zien in het Nederlands elftal."

