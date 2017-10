Robben geniet van 'bizar en moeilijk' afscheid als international

"Het was lekker dat ik nog één keer heb laten zien wat ik misschien wel vaker heb laten zien bij Oranje", zei de 33-jarige vleugelspeler, die Oranje dinsdag in de Johan Cruijff Arena met twee treffers naar een 2-0 zege schoot tegen Zweden.

"We hebben het WK niet gehaald, maar dat was min of meer al bekend. Ik wil de ploeg daarom een groot compliment maken. We hebben het geweldig gedaan met zijn allen. Ondanks alles sta ik hier met een positief gevoel."

Direct na het laatste fluitsignaal werd duidelijk dat Robben, die met zijn zoontjes Luka en Kai een ereronde liep, stopt. Het kwam niet als verrassing, maar in de afgelopen dagen wilde Robben zich nog niet uitspreken over zijn toekomst omdat Oranje het WK nog kon halen.

"Ik vond het niet gepast om het voor de wedstrijd al te zeggen, want we hadden nog een theoretische kans op de play-offs voor Rusland. Maar dat was wel moeilijk en bizar."

Tranen

Tijdens het Wilhelmus had Robben al tranen in zijn ogen. "Ik besefte dat veertien jaar Oranje erop zit. Het was een mooie reis en die eindigt hier. Dat is bitter omdat we weer een groot toernooi mislopen, maar door de goals en het resultaat is het wel een mooie avond geworden.”

Een jaar geleden dacht Robben ook al aan het einde bij Oranje. "Vorig jaar winter heb ik zelfs een gesprek met Danny Blind (toenmalig bondscoach, red.) gehad over mijn toekomst. Dat was ook zo'n moment."

"Toen besloot ik wel door te gaan en daar heb ik absoluut geen spijt van. En ook nu had ik de knoop al even doorgehakt. Het is tijd om het stokje door te geven aan de nieuwe generatie."

Deur op kier

Door het afscheid blijft Robben steken op 96 interlands voor Oranje, waarvoor hij in april 2003 debuteerde en waarmee hij in 2010 zilver en in 2014 brons veroverde op het WK. Van de zogeheten 'grote vier', die verder bestond uit Wesley Sneijder, Robin van Persie en Rafael van der Vaart, behoorde alleen hij nog tot de Oranje-selectie tegen Zweden.

"De man van glas heeft het het langste volgehouden", zei Robben met een glimlach. "En ik ga nog wel even door bij mijn club Bayern München."

De Groninger houdt de deur zelfs op een kiertje voor Oranje. "Zeg nooit nooit, maar tijdens het EK 2020 ben ik 36 jaar. Dat is een eind weg. De komende tijd wil ik al mijn energie steken in Bayern. Ik wil zolang mogelijk op topniveau spelen."

