Frankrijk en Portugal pakken WK-ticket, Zwitserland naar play-offs

De Fransen waren in groep A thuis met 2-1 te sterk voor Wit-Rusland en hielden Zweden, dat met 2-0 verloor van het Nederlands elftal, achter zich. Antoine Griezmann en Olivier Giroud scoorden voor 'Les Bleus'.

Anton Saroka deed iets terug, maar de zege kwam niet meer in gevaar voor de ploeg van bondscoach Didier Deschamps. Frankrijk, dat eindigt op 23 punten en daarmee vier punten meer heeft dan Zweden en Nederland, is voor de vijftiende keer present op een WK.

Luxemburg leek in de groep van Oranje in een wedstrijd om des keizers baard tegen Bulgarije door een vroeg doelpunt van Olivier Thill op weg naar de tweede winst in de WK-kwalificatie, maar in de tweede helft bepaalde Ivailo Chochev de eindstand op 1-1.

In groep B zijn de druiven zuur voor Zwitserland, dat tot dinsdag alle wedstrijden won en in en tegen Portugal aan een gelijkspel genoeg had voor een WK-ticket. Door een 2-0 verlies (eigen doelpunt Johan Djourou en treffer André Silva) zakte de formatie van coach Vladimir Petkovic in het zicht van de haven echter naar plek twee.

Portugal, waar Cristiano Ronaldo de hele wedstrijd meedeed, blijft Zwitserland op doelsaldo voor en gaat voor de zevende keer naar het mondiale eindtoernooi. In de andere duels in groep B werd Hongarije-Faeröer 1-0 en won Letland met 4-0 van Andorra.

Vertonghen

Bij het al gekwalificeerde België werkte Jan Vertonghen tegen Cyprus zijn 97e interland af, waarmee hij het record van Jan Ceulemans verbeterde. De Belgen wonnen in het Koning Boudewijnstadion met 4-0 door twee treffers van Eden Hazard, één van zijn broer Thorgan Hazard en één van Romelu Lukaku.

Achter de Belgen in groep H hield Griekenland de tweede plaats in handen dankzij een 4-0 zege op Gibraltar. Kostas Mitroglou (twee keer), Vasilios Torosidis en Giannis Gianniotas scoorden. Bosnië-Herzegovina, dat ook nog tweede kon worden, had door de Griekse winst niets aan een 1-2 overwinning in Estland.

Met Frankrijk en Portugal zijn nu negen Europese landen zeker van het WK. Eerder plaatsten België, Duitsland, Engeland, Spanje, Polen, IJsland en Servië zich al. In de play-offs worden de overige vier tickets verdeeld.