Oranje komt vijf goals tekort tegen Zweden en ontbreekt op WK

Door een benutte strafschop en een prachtige schot van Robben stond de eindstand halverwege al op het scorebord. Ook na rust was de ploeg van bondscoach Dick Advocaat veel sterker, maar gescoord werd er niet meer en dus eindigt Nederland met negentien punten als derde in groep A.

Zweden gaat door een beter doelsaldo als nummer twee naar de play-offs en groepswinnaar Frankrijk, dat de laatste wedstrijd met 2-1 won van Wit-Rusland, gaat rechtstreeks naar het WK. Antoine Griezmann en Olivier Giroud scoorden in Parijs, waarna Anton Saroka trefzeker was voor de Wit-Russen.

Het is voor het eerst sinds 2002 dat Oranje ontbreekt op het WK. De nummer drie van de eindronde van 2014 in Brazilië ontbrak vorig jaar ook al op het EK in Frankrijk.

Tranen

In de wetenschap dat Nederland een monsterscore nodig had, zong de Arena in de eerste minuten "alles of niets". En hoewel iedereen leek te beseffen dat het een kansloze missie was, nam de ploeg van Advocaat meteen het initiatief.

Vooral Robben, die zijn 96e en mogelijk laatste interland speelde, was bedrijvig met een indraaiend schot en een kopbal over. Na een kwartier was het wel raak. Victor Lindelöf maakte hands en Robben nam de penalty. De 'Panenka' van de captain was qua uitvoering niet top, maar hij ging er wel in (1-0).

Ondertussen moest Oranje blijven opletten. Een kopbal van de mee opgekomen Zweedse rechtsback Mikael Lustig verdween in de handen van Jasper Cillessen en in de 35e minuut greep de Oranje-doelman goed in voordat Markus Berg bij de bal kwam.

Verder was het Oranje dat de klok sloeg. Aan de hand van Robben, die tijdens het volkslied tranen in de ogen had, werd gejaagd op 2-0 en meer. Een vrije trap van Robben kwam via een Zweeds been voor de voeten van Georginio Wijnaldum, maar die kwam net niet tot een schot. Babel testte doelman Robin Olsen met een uithaal in de verre hoek.

Nadat Kenny Tete een riante mogelijkheid onbenut liet leek de hoop op een wonder zo goed als weg, maar het was opnieuw Robben die de Arena voor rust toch nog een keer liet juichen. Op aangeven van Babel schoot de aanvaller van Bayern München vanaf een meter of twintig schitterend raak: 2-0.

Dost

Ondanks het goede en aanvallende spel van Oranje in de eerste helft speelde spits Vincent Janssen ongelukkig en dus besloot Advocaat halverwege Bas Dost in te brengen. Dertien minuten na rust was de spits van Sporting Lissabon voor het eerst van waarde met een doorkopbal. Hij vond Wijnaldum, maar diens volley miste kracht.

De Zweden hielden het verder veel beter dicht dan voor rust. Tonny Vilhena wilde het van afstand proberen, maar gleed uit op het moment dat hij schoot.

Een kwartier voor tijd kreeg Dost een grotere mogelijkheid. Zijn schot ging naast, waarna Robben het in de slotfase nog een keer probeerde met een schot in de korte hoek. Olsen bracht redding en dus bleef het bij 2-0, hetgeen bij lange na niet genoeg was voor een play off-ticket.

Bekijk de uitslagen en de eindstanden in de WK-kwalificatie