Robben (33) zet na 96 duels voor Oranje punt achter interlandloopbaan

Het Nederlands elftal won met 2-0 van de Scandinaviërs, maar dat was niet genoeg om de hoop op deelname aan het WK 2018 in leven te houden. Oranje had het laatste kwalificatieduel met zeven doelpunten verschil moeten winnen om een play-offticket te bemachtigen.

Robben maakte in zijn 96e en laatste interland nog wel twee doelpunten, waardoor hij Dennis Bergkamp evenaarde op de topscorerslijst aller tijden van Oranje. De voormalig aanvaller van Ajax, Internazionale en Arsenal kwam ook tot 37 goals in zijn interlandloopbaan.

Robben zegt tegen de NOS dat hij lang heeft nagedacht over het beëindigen van zijn interlandloopbaan. "Een hele tijd terug heb ik al overwogen te stoppen, maar toen ben ik toch doorgegaan. Daar heb ik nooit spijt van gehad."

"Ik ben nu 33 en tijdens het EK 2020 ben ik 36, dus ik moest een keuze maken. De man van glas heeft het lang volgehouden, maar het is een goed moment om het stokje over te geven. Ik voel me nog goed en fit en wil nu al mijn energie in mijn club steken."

2003

Robben mocht zich in totaal veertien jaar international noemen. De aanvaller van Bayern München maakte op 30 april 2003 zijn debuut voor Oranje in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal en deed aan drie EK's en drie WK's mee.

Bij het WK 2010 in Zuid-Afrika reikte de geboren Groninger met Oranje tot de finale, die na verlenging werd verloren van Spanje. Vier jaar later in Brazilië strandde Nederland in de halve eindstrijd.

Dat was tevens het laatste eindtoernooi in de loopbaan van Robben. Oranje slaagde er niet in zich te plaatsen voor het EK 2016 in Frankrijk en nu dus ook niet voor het WK 2018 in Rusland.

Robben is de eerste speler van de 'Grote Vier' die officieel bekendmaakt te stoppen als international. Robin van Persie (34) en recordinternational Wesley Sneijder (33) werden onlangs nog opgeroepen, terwijl Rafael van der Vaart (34) in 2013 zijn laatste interland speelde en definitief uit beeld is bij Oranje.