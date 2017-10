Aguero hervat elf dagen na ongeluk in Amsterdam training bij City

De 29-jarige spits werkte voorzichtig een individueel programma af op het trainingsveld van de Engelse topclub. City meldt dat de Argentijn, die kampt met een ribblessure, geleidelijk toewerkt naar volledige wedstrijdfitheid.

Aguero was anderhalve week geleden in Amsterdam om een concert van de Colombiaanse zanger Maluma bij te wonen in AFAS Live, nabij de Johan Cruijff Arena.

De taxi die hem naar Schiphol moest brengen, botste in Buitenveldert tegen een verkeerspaal. Naast Aguero raakte nog iemand gewond.

De verwachting was dat de 82-voudig Argentijns international zes tot acht weken uit de roulatie zou zijn, maar vermoedelijk maakt hij eerder zijn rentree. Bij City is Aguero nog één doelpunt verwijderd van het clubrecord van Eric Brook, die begin vorige eeuw tot 177 treffers kwam.

Het City van trainer Josep Guardiola begon uitstekend aan het nieuwe seizoen. In de Premier League gaan de 'Citizens' na zeven wedstrijden aan kop en in de Champions League staat de club in een poule met Feyenoord eveneens bovenaan.

Mané

Bij Liverpool was er minder goed nieuws, want de club van Georginio Wijnaldum moet het zes weken stellen zonder sterspeler Sadio Mané. De 25-jarige Senegalees kampt met een hamstringblessure.

Manager Jürgen Klopp moest het eerder dit seizoen al een tijdje stellen zonder zijn spelmaker. Mané kreeg een schorsing van drie duels voor zijn rode kaart in de topper tegen City, die met 5-0 verloren ging.

Mané maakte dit seizoen drie doelpunten in vijf optredens in de Premier League. Vorig seizoen was de aanvaller goed voor dertien treffers namens de 'Reds'. Hij mist nu waarschijnlijk volgende maand ook de laatste twee duels in de WK-kwalificatie. Senegal heeft in de Afrikaanse groep D de beste papieren om het WK te halen.

Liverpool, dat in de Premier League de zevende plek inneemt, speelt zaterdag om 13.30 uur op Anfield tegen Manchester United.

