Australië ten koste van Syrië naar volgende ronde play-offs voor WK-ticket

De 'Socceroos' wonnen voor eigen publiek de return tegen Syrië met 2-1, nadat het heenduel vorige week in het Maleisische Melaka in 1-1 was geëindigd.

Australië kwam dinsdag door een razendsnel doelpunt van Omar Al Somah nog wel op achterstand, maar het was aan Tim Cahill te danken dat de Aziatisch kampioen van 2015 hoop mag houden op de vijfde WK-deelname.

De oud-speler van onder meer Everton was al in de dertiende minuut verantwoordelijk voor de gelijkmaker en nam in de negentiende minuut van de verlenging tevens de winnende treffer voor zijn rekening.

Syrië stond op dat moment al met een man minder in het veld, na een rode kaart (twee keer geel) voor Mahmoud Al Mawas.

Australië speelt in november tegen de nummer vier van de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiezone om een WK-ticket.