Australië ten koste van Syrië naar volgende ronde play-offs voor WK-ticket

De 'Socceroos' wonnen in Sydney de return tegen Syrië met 2-1, nadat het heenduel vorige week in het Maleisische Melaka (in Syrië kon vanwege de oorlog tegen IS niet gespeeld worden) in 1-1 was geëindigd.

Australië kwam dinsdag door een doelpunt in de zesde minuut van Omar Al Somah nog wel op achterstand, maar het was aan Tim Cahill te danken dat de nummer vijftig van de FIFA-ranking hoop mag houden op haar vijfde WK-deelname.

De oud-speler van onder meer Everton was al in de dertiende minuut verantwoordelijk voor de gelijkmaker en nam in de negentiende minuut van de verlenging tevens de winnende treffer voor zijn rekening. Het betekende de vijftigste interlandgoal voor de 36-jarige aanvaller.

Australië kwam in de blessuretijd nog wel goed weg toen Al Somah een vrije trap kiezelhard op de buitenkant van de paal schoot.

Syrië stond op dat moment met een man minder op het veld, na een rode kaart (twee keer geel) voor Mahmoud Al Mawas aan het begin van de verlenging.

Hiddink

Australië strijdt in november tegen de nummer vier van de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiezone om een WK-ticket. De Verenigde Staten, Honduras of Panama wordt de tegenstander.

Australië was present op de WK's van 1974, 2006, 2010 en 2014. Onder leiding van toenmalig bondscoach Guus Hiddink zette het land in 2006 met het bereiken van de achtste finales de beste prestatie tot dusver neer.

Syrië was er nog nooit bij op een mondiaal eindtoernooi.