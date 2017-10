Dolberg ondanks reserveplaats niet van plan om Ajax in winterstop te verlaten

"Dat is niet het plan", zegt de pas 20-jarige Deense spits dinsdag in gesprek met TV2.

Dolberg stond afgelopen zomer na een voortreffelijk debuutseizoen in de Johan Cruijff Arena in de nadrukkelijke belangstelling van AS Monaco.

De Franse topclub zou zelfs een bod van ruim vijftig miljoen euro op de aanvalsleider hebben uitgebracht, maar dat werd resoluut naar de prullenbak verwezen door Ajax.

Dit seizoen gaat het Dolberg een stuk moeizamer af. Hij wist alleen in het bekerduel met de amateurs van Scheveningen drie keer het net te vinden.

Huntelaar

Tot overmaat van ramp posteerde trainer Marcel Keizer Dolberg ook al snel op de bank ten faveure van Klaas-Jan Huntelaar, die al wel drie competitietreffers achter zijn naam heeft staan.

Dolberg begrijpt de keuze van Keizer. "Ik heb een zwakke start gehad en hij heeft een paar keer de kans gekregen en daarbij gescoord. Ik spreek Huntelaar iedere training en daarbuiten natuurlijk ook. Hij is een erg goede gozer."

Dolberg heeft er alle vertrouwen in dat de vorm van het vorige seizoen weer snel zal terugkeren. "Ik heb dit seizoen nog niet gescoord, maar voel me goed. Ik zit prima in mijn vel. Het is niet dat ik neerslachtig ben en er moedeloos van ben geworden. Ik voel mij goed en weet zeker dat de doelpunten gaan komen."

Ajax bezet na zeven speelrondes slechts de zesde plaats in de Eredivisie met vijf punten achterstand op koploper PSV. De Amsterdammers nemen het zaterdag voor eigen publiek op tegen Sparta Rotterdam.

