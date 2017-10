IJslandse staf en spelers kunnen WK-kwalificatie nog amper bevatten

"Ik kan nu niet meer helder denken, ik zit vooral heel erg in de emotie", zei de dolblije bondscoach Heimir Hallgrímsson vlak na het laatste fluitsignaal van de met 2-0 gewonnen kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo.

Door de degelijke zege stelde IJsland de eerste plaats in groep I veilig en veroordeelde het nummer twee Kroatië tot het spelen van play-offs. Een prestatie van formaat volgens Hallgrímsson.

"Ik ben op de eerste plaats heel erg trots op de jongens. We hebben hen gecomplimenteerd met het feit dat ze geduldig bleven en altijd in het project zijn blijven geloven. Dat geldt ook voor de rest van de staf en de fans", aldus de keuzeheer.

"Ik ben ongelooflijk trots dat ik deel uitmaak van deze groep die iets bereikt waarvan we zelf nog niet eens beseffen hoe groot dit eigenlijk is. Ik ben ongelooflijk trots, vreselijk trots."

Gudmundsson

Voormalig AZ-aanvaller Jóhann Berg Gudmundsson, die tegenwoordig onder contract staat bij het Engelse Burnley, nam tegen Kosovo de 2-0 voor zijn rekening en ook hij kon na afloop zijn geluk niet op.

"Dit is geweldig. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. We gaan gewoon naar het WK, dat is het enige wat telt. Dit is de droom van alle IJslanders geweest die geïnteresseerd zijn in voetbal. Het WK is het grootste wat er is in de voetballerij en daar zijn wij straks bij. Ik kan niet wachten op volgend jaar zomer en hoop dat we het dan nóg beter gaan doen dan momenteel."

IJsland is het zevende Europese land dat al een ticket voor WK op zak heeft. Ook België, Duitsland, Engeland, Spanje, Polen en Servië zijn al verzekerd van deelname aan het toernooi in Rusland.