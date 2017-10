Argentijnse bondscoach vestigt alle hoop op Messi voor cruciaal duel

"Tijdens de laatste drie interlands heb ik de kans gekregen om trainer te zijn van de fantastische Messi. Hij is betrokken, zet veel druk, werkt hard, loopt veel en geeft assists", zei Sampaoli op een persconferentie in Estadio Olímpico Atahualpa in Quito.

Daar waar Messi bij zijn club FC Barcelona de doelpunten aaneen rijgt, gaat scoren voor de nationale ploeg hem de laatste tijd een stuk moeizamer af. De 30-jarige aanvaller maakte in de huidige kwalificatiecampagne slechts vier treffers, waarvan twee vanaf de strafschopstip.

Desondanks maakt Sampaoli zich allesbehalve zorgen over Messi. "Als het hele team speelt zoals Messi, dan komt het helemaal goed met de wedstrijd tegen Ecuador."

Argentinië staat met nog één duel te gaan op de zesde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. De eerste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummer vijf speelt in een play-off tegen Nieuw-Zeeland om een ticket.

Alleen Brazilië heeft zich in Zuid-Amerika al verzekerd van het WK. Argentinië strijdt met Uruguay, Chili, Colombia, Peru en Paraguay om de resterende toegangsbewijzen.

De verliezend finalist van het WK 2014 kan zelfs bij een nederlaag nog vijfde worden, maar dan moet de equipe van Sampaoli hopen dat Peru met meer goals verschil verliest van Colombia.

Hoogte

Argentinië won in de historie slechts eenmaal een WK-kwalificatiewedstrijd in Ecuador, waar de grote hoogte een factor is. Eerder in de huidige kwalificatiecampagne boekte Ecuador een verrassende 0-2 zege in Buenos Aires.

Sampaoli heeft er alle vertrouwen in dat Argentinië die verliespartij in Quito kan rechtzetten. "Aan de ene kant hebben we te maken met de hoogte, de uitdaging en de vele kansen die we gemist hebben in de laatste wedstrijden. Maar aan de andere kant hebben we de overtuiging en de goede spelers. We zijn slechts negentig minuten verwijderd van het WK."

Sinds Sampaoli in mei de ontslagen Edgardo Bauza opvolgde is het niet beter gegaan met Argentinië. 'Albicelestes' behaalde slechts drie punten in de laatste vier duels, waarin de ploeg maar één doelpunt maakte. "In de laatste twee wedstrijden kregen we 28 kansen", weet Sampaoli. "Aan dat feit moeten we ons vasthouden."

Pikant detail is dat het al uitgeschakelde Ecuador met Jorge Celico een Argentijnse bondscoach heeft. "Het lot brengt dingen op je pad die je je niet had kunnen voorstellen", zei Celico maandag.

"Ik voel me erg verbonden met het volk van Ecuador. Ik werk hier al mijn hele trainerscarrière. Daar ben ik dankbaar voor en daarom zal ik ook tegen Argentinië mijn best doen."

Het duel tussen Ecuador en Argentinië begint net als de andere wedstrijden in Zuid-Amerika om 01.30 uur Nederlandse tijd in de nacht van dinsdag op woensdag.