Lozano met elleboogblessure eerder terug naar PSV

Het is nog onduidelijk hoe lang Lozano uitgeschakeld zal zijn. Artsen van PSV zullen later deze week de ernst van de kwetsuur in Eindhoven onderzoeken.

Lozano liep de blessure maandag op tijdens een training van Mexico. Een dag ervoor had hij zijn land met een doelpunt nog aan een 3-1 zege op Trinidad en Tobago geholpen in de strijd om de WK-kwalificatie.

Mexico is al zeker van deelname aan het WK van komende zomer in Rusland. Zonder Lozano gaat de ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio dinsdag op bezoek bij Honduras, dat zich nog hoopt te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi.

VVV-Venlo

Lozano is dit seizoen uiterst goed op dreef bij PSV. De buitenspeler vond in de eerste zeven wedstrijden al zes keer het net en is daarmee gedeeld topscorer van de Eredivisie.

Koploper PSV hervat zondag de competitie met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. De promovendus uit Limburg presteert met een zevende plek verrassend sterk.

PSV speelde maandag nog een benefietduel met de oude club van Lozano, CF Pachuca. De Brabanders kwamen in het Philips Stadion niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie

Live op de hoogte blijven van de wedstrijden in de Eredivisie? Download de NUsport-app