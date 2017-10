IJsland debuteert op WK, Servië ook rechtstreeks naar Rusland

Door een 2-0 overwinning op Kosovo verzekerde IJsland zich van de winst in kwalificatiepoule I. Vedette Gylfi Sigurdsson en oud-AZ'er Johann Berg Gudmundsson zorgden voor euforie in Reykjavik.

IJsland deed nog nooit eerder mee aan een WK. Als debutant drong het kleine voetballand vorig jaar nog door tot de kwartfinales van het EK, waarin het werd uitgeschakeld door gastland Frankrijk.

Dankzij de thuiszege kwamen de IJslanders op 22 punten, twee meer dan Kroatië. Oekraïne werd met zeventien punten punten derde, twee meer dan Turkije.

Kroatië moest zich ondanks een 0-2 overwinning in Oekraïne tevredenstellen met de tweede plek en daardoor de play-offs. Andrej Kramaric verzorgde met twee doelpunten de volledige productie in Kiev.

Finland en Turkije, beide al uitgeschakeld voor een WK-ticket, speelden met 2-2 gelijk in Turku. Twee goals van Cenk Tosun werden ongedaan gemaakt door Paulus Arajuuri en Joel Pohjanpalo.

Servië

In groep D ging de winst naar Servië. Het Balkanland won met 1-0 van Georgië. Dat was, mede dankzij de thuisnederlaag van concurrent Wales tegen Ierland (0-1), meer dan genoeg voor een WK-ticket. Invaller Aleksandar Prijovic hielp de Serviërs in de 84e minuut aan de winst in hoofdstad Belgrado.

James McClean liet de meegereisde Ierse fans juichen in Cardiff. Hij kroonde zich na een klein uur tot matchwinner bij de 'Boys in Green', waardoor Wales - zonder de geblesseerde Gareth Bale - op de derde plek eindigde en de eerste WK-deelname sinds 1958 misliep.

Het treffen tussen Moldavië en Oostenrijk, een duel om des keizers baard, eindigde in 0-1 door een goal van Louis Schaub. Ajacied Maximilian Wöber deed de hele wedstrijd mee bij de Oostenrijkers.

Spanje

In groep G stond er niets meer op het spel. Spanje, dat al zeker was van de eerste plaats, won met dank aan Asier Illarramendi met 0-1 in Israël. Nummer twee Italië zegevierde met dezelfde cijfers in Albanië. Antonio Candreva vond het net in Shkodër.

In de derde wedstrijd in die groep won Macedonië met 4-0 van het nietige Liechtenstein.

